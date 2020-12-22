Стало известно, кто еще погиб от коронавируса в Рязанской области

Во вторник, 22 декабря, в список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области включили еще три фамилии. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что это мужчины 56-ти и 84-х лет, а также женщина 77-и лет. Первый скончался еще в октябре, второй и третья – в ноябре. Все это время проводились необходимые судебно-медицинские экспертизы, которые подтвердили, что причиной смерти всех троих стал именно COVID-19.

Напомним, что списке жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области на данный момент значится 129 фамилий.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

22 декабря в Рязанской области выявлено 134 новых случаев COVID-19

К сожалению, пополнилась и статистика летальных исходов (подробности).