Гололедица и снег: прогноз для Рязанской области на 23 декабря

Опубликован прогноз на 22 декабря от Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Погода ожидается облачная с прояснениями.

Местами выпадет слабый снег. МЧС, ссылаясь на данные синоптиков, сообщает, что наиболее вероятны осадки в Рязани, Рязанском, Клепиковском, Рыбновском, Захаровском, Михайловском, Старожиловском, Пронском, Скопинском, Милославском и Сапожковском районах.

Температура воздуха по области ночью -11…-6. Днем термометры покажут -9…-4.

На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, также говорится в прогнозе.