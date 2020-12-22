«Мусорному» оператору «Эко-Пронск» выдадут более 88 млн рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22 декабря на заседании регионального правительства рассмотрели вопрос о предоставлении субсидий «мусорному» оператору ООО «Эко-Пронск», чтобы возместить затраты по обращению с ТКО во время пандемии коронавируса. Как отметил, министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов, деньги в размере 88,6 млн рублей полностью перечислят из федерального бюджета.

Напомним, на «Эко-Пронск» регулярно жалуются жители Рязанской области. Так, в антимонопольную службу обратилось ООО «Ярмарка» с заявлением на действия «мусорного» оператора. По их словам, компания навязывает контрагенту невыгодные условия договора на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. А прокуратура установила, что «Эко-Пронск» неправомерно начисляет плату за вывоз мусора (читать подробнее).

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