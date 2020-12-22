Елена Сорокина: Приюту по безнадзорным животным в Рязани быть!

Елена Сорокина излучала уверенность. Фото: Павел АВЕРИН

На пресс-конференции 21 декабря глава администрации Рязани Елена Сорокина конкретно рассказала, как будет выстроена работа с безнадзорными животными с начала будущего года.

- Закон по обращению с безнадзорными животными пока еще не подписан, но принят Рязанской областной Думой. Полномочия с 1 января передаются муниципальным образованиям. Это наша обязанность. Поэтому приюту по безнадзорным животным в Рязани быть! — вселила надежду своим оптимизмом глава администрации. - Средства на эти цели уже заложены в бюджет.