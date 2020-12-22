Полиция проводит проверку по факту появления обнаженной девушки на улицах Рязани

Кадр из ролика, выложенного в соцсети.

Полиция начала проверку по факту публикации в социальных сетях и ряде СМИ информации (и видеоролика) о том, что днем в понедельник, 21 декабря, на перекрестке улиц Татарской и Пушкина в Рязани появилась полностью обнаженная девушка.

Хотя заявлений от рязанцев в полицию не поступало, сотрудники ведомства все равно изучают этот инцидент. Действия девушки подходят под статью «Нарушение общественного порядка» КоАП РФ, они вполне могли негативно повлиять на дорожную обстановку.

О результатах проверки будет сообщено отдельно.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани на перекрестке улиц Татарской и Пушкина засняли полностью обнаженную девушку

Ролик появился в социальных сетях (подробности).