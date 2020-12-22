На десяти улицах Рязани отключили холодную воду

В связи с работами на водопроводе 22 декабря в Рязани отключили воду на десяти улицах, сообщает пресс-служба городской администрации.

До 16:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Халтурина, д. 1а, д. 3а, д. 5а, д. 1б.

До 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Весенняя, д. 1, д. 2г, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11а, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 49, д. 53, д. 55, д. 57, д. 46, д. 45, д. 43а;

- ул. Новая, д. 9а, д. 1б, д. 1а, д. 1, д. 17, д. 18, д. 19, д. 15, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6а, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14;

- ул. Ленпоселок, д. 1, д. 2а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 24, д. 16а, д. 1/1;

- 1-й Весенний переулок, д. 1, д. 2, д. 4, д. 6;

- 2-й Весенний переулок, д.1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9а, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15а, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18;

- ул. Грачи, д. 3, д. 3а, д. 5, д. 7, д. 9, д.11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 31, д. 33, д. 35, д. 37, д. 39, д. 41, д. 43, д. 45, д. 47, д. 49, д. 50 корп. 1;

- ул. Весенняя 3-я линия, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21.

До 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- Первомайский проспект, д. 40 корп. 1, д. 32, д. 34, д. 51, д. 53/2, д. 55 (д/с №33), д. 49е (д/с № 48);

- ул. Чкалова, д. 1 корп. 3, д. 4, д. 6, д. 8, д. 8б, д. 10, д. 10а, д. 12.

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