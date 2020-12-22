Снежка станет главным репортером «Новогоднего почтового телевидения» в Рязани

Выдуманные герои станут главными репортерами Рязани на некоторое время. Фото пресс-службы горадминистрации.

В новогодние праздники рязанцев будет сопровождать Снежка. Об этом сообщает горадминистрация областного центра.

Полюбившийся сказочный персонаж станет главным репортером «Новогоднего почтового телевидения» вместе с Рязанским Почтальоном. Вдвоем они отправятся в музеи, расскажут о событиях города. При этом сказочные герои постараются показать, что есть самое красивое и интересное в новогодней Рязани.

А тем временем в социальных сетях появился короткий видеоролик, на котором обнаженная девушка разгуливает по Рязани. На записи, сделанной из проезжающего мимо автомобиля, видно, как героиня сюжета проходит мимо супермаркета на углу улиц Татарской и Пушкина.