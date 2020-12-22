Рязанец погиб в жутком ДТП, мчась со скоростью 170 км/ч — разыскиваются очевидцы.

Следователи УМВД срочно разыскивают очевидцев смертельного ДТП, которое произошло в ночь на 11 декабря в Рязани. Тогда, напомним, 24-летний житель Шацкого района за рулем автомобиля Volkswagen Polo на высокой скорости не справился с управлением и влетел в грузовик Scania с полуприцепом. В результате жуткой аварии молодой человек скончался.

Тогда полиция установила, что за два километра до места происшествия водитель Volkswagen мчался по трассе со скоростью 170 км/ч (читать подробнее).

Если вы стали очевидцем этого ДТП или располагаете какой-либо информацией, обращайтесь в отдел №4 следственной части рязанского УМВД по адресу: Рязань, улица Фирсова, 12, корп. 1 или по телефону: (4912) 29-74-99.

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