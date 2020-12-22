Коллективный договор РНПК стал лучшим в Рязанской области

В Рязанской области подвели итоги регионального конкурса «Лучший коллективный договор в организациях». Победителем в номинации «Лучший коллективный договор в организациях производственной сферы» стало дочернее предприятие НК «Роснефть» - РНПК.

На официальной церемонии награждения, организованной региональным министерством труда и социальной защиты населения, почетный диплом победителя вручили заместителю генерального директора по персоналу и социальным программам АО «РНПК» Наталии Балась.

Главный актив любой компании - это высокопрофессиональный персонал, мотивированный на эффективную работу. Наше предприятие много работает, чтобы быть конкурентоспособным в регионе. В своей работе мы учитываем интересы и работников, и бизнеса, которые прописаны в коллективном договоре и контролируются обеими сторонами. Совместная работа позволяет нам вырабатывать единую позицию по социальным вопросам и в полном объеме выполнять обязательства компании, предприятия и трудового законодательства, - рассказала Наталия Балась.

Победы в конкурсе Рязанская НПК удалось добиться благодаря сбалансированной кадровой политике предприятия. Она учитывает высокие стандарты социальной поддержки работников, безопасности и охраны труда, развитие знаний и навыков работников, формирование квалифицированного кадрового резерва. Основной целью проводимой политики является повышение эффективности деятельности персонала на всех уровнях и мотивация работников к достижению общих задач.

В настоящее время на предприятии действует коллективный договор на 2020-21 года. Основной акцент в в документе сделан на привлечение, удержание, мотивацию работников, а также социальную поддержку. Компания ежегодно выполняет все обязательства, закрепленные в коллективном договоре, в 2020 году на социальные программы было направлено более 262 миллионов рублей.

Фото: РНПК.

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