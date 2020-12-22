22 декабря в Рязанской области выявлено 134 новых случаев COVID-19

Во вторник, 22 декабря, в Рязанской области выявлено 134 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 16 905 человек.

Поправились за сутки 129 рязанцев – всего переболевших 15 420 человек.

Пополнилась и статистика летальных случаев. Плюс три человека. Всего в списке жертв ковида в Рязанском регионе 129 фамилий.

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Еще одной жертвой коронавирусной инфекции стал мужчина (подробности).