Денис Давыдов предложил включить волонтеров «Молодой Гвардии» в первую группу для вакцинации от COVID-19

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«По всей России работают десятки тысяч волонтеров, в том числе активисты «Молодой Гвардии Единой России», все они принимают непосредственное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ежедневно доставляют продукты питания и медикаменты пожилым людям, больным, находящимся на самоизоляции, контактируют с большим количеством людей. Считаю, что к категориям первой группы должны быть добавлены для добровольного привития волонтеры», – сообщил лидер МГЕР Денис Давыдов.

В Рязанской области была запущена уникальная система каскадного обучения добровольцев для помощи медперсоналу и пациентам. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя областной Думы, единоросс Дмитрий Хубезов на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19. 16 ноября первая группа волонтеров была направлена в областную клиническую больницу. Среди них были активисты местного отделения «Молодой Гвардии» Ряжского района Олег Власенков и Павел Ромашин. Спустя две недели молодые люди вернулись в муниципалитет и обратились к главному врачу Ряжского ММЦ Геннадию Кинякину с предложением организовать работу добровольцев на базе учреждения здравоохранения и распространить полученный опыт среди волонтеров.

Рязанские молодогвардейцы, которые принимали участие в работе волонтерского центра по борьбе с COVID-19, были отмечены за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией на конференции городского отделения партии «Единая Россия».