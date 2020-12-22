В центре поселка Шилово иномарка на «зебре» сбила женщину.

Около шести часов вечера 21 декабря на улице Советской в поселке Шилово 45-летний рязанец за рулем автомобиля Renault Sandero сбил на скорости свою ровесницу, которая переходила дорогу по «зебре».

В результате дорожного происшествия женщина обращалась за помощью медиков.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Как отметили в УМВД России по Рязанской области, за минувшие сутки на дорогах региона пешеходы десять раз нарушали ПДД.

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