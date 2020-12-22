Россельхознадзор показал поддельную икру, которая продается в Рязани

Фото: rsnadzor.ru

Россельхознадзор сообщил о 64 банках фальсифицированной икры, изъятой в Рязани. Таков итог совместных рейдов ведомства и правоохранительных органов в декабре.

Часть продукции была обезличенной: ни производителя, ни дату изготовления, ни, соответственно, срок годности установить нельзя. Производители, указанные на остальных банках, давно закрылись либо не существовали вовсе, как, например, ООО «Сахал» (его нет в информационной системе «Цербер»). Другие юрлица-призраки: ООО «Персей» (Сахалинская область), ООО «Жемчужина камчатки» (Камчатский край).

Небезопасную икру изъяли, а тех, кто ею несанкционированно торговал, привлекут к административной ответственности.

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