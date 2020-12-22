«Молодая Гвардия» передала в ФАС итоги федерального мониторинга по ценам на противовирусные препараты в аптеках

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В условиях пандемии COVID-19 молодогвардейцы оказывают помощь гражданам через волонтерские центры, проводят постоянный мониторинг интернет-ресурсов с ложной информацией, отслеживают уровень цен на товары первой необходимости.

Чаще всего в «Молодую Гвардию» поступали обращения граждан, касающиеся завышения цен и отсутствия лекарственных средств в аптеках. В связи с этим активисты в ноябре провели мониторинг в 40 субъектах РФ. Молодогвардейцы по чек-листу проверили цены на ряд препаратов и средства индивидуальной защиты. По итогам была выявлена существенная разница в ценах на одни и те же лекарства в разных регионах.

Активисты Рязанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» проверили более 100 аптек. По итогам мониторинга в областном центре превышения цен выявлено не было.

«В рязанских аптеках наблюдается отсутствие нескольких видов лекарств, но, несмотря на это, цены остались прежними и завышение не зафиксировано», – поделился заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по работе с молодежью Вячеслав Поскребышев.

Также молодогвардейцы провели акцию, в рамках которой сообщили жителям города о способах обезопасить себя от коронавирусной инфекции.

Председатель Координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов сообщил, что активисты весь ноябрь, соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы, проверяли цены на противовирусные препараты в 1600 аптеках. «В целом на препараты установлены средние цены, но при анализе цен на определенные лекарственные средства мы обнаружили серьезную разницу в ряде регионов. Вся информация уже передана в ФАС с просьбой провести проверку», – отметил он.