Стало известно, как исчезла скульптура слоника в Шлаковом.

Исчезнувшую скульптуру слоника в поселке Шлаковый увезли сотрудники Дирекции благоустройства Рязани. Об этом на странице губернатора в социальной сети сообщили чиновники. По информации властей, специалисты «обследуют ее состояние». Что будет со скульптурой дальше, не сообщается.

Напомним, слоник на Куйбышевском шоссе исчез несколько дней назад. Скульптуру возле здания ЖЭУ перекрашивали несколько раз – в 2013 году в зеленый, в декабре 2014 – в сиреневый. Потом коммунальщикам приходилась каждый раз перекрашивать слоника в белый. А летом 2019 года слоненок лишился хобота (читать подробнее).

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