Покусанный ездовой собакой рязанец засудил ее хозяина

Собака породы маламут. Фото: Алексей ФОКИН

Поставлена точка в тяжбе между мужчиной, которого покусала собака, и хозяином животного. Сначала иск рассматривал Рязанский районный суд, после апелляции ответчика – областной.

В июне 2019 года, когда истец шел по улице, его окликнул сосед, чтобы попросить сигарету. В это время из соседских ворот внезапно выскочил пес, набросился на чужака и покусал. Пострадавшего пришлось доставить в отделение челюстно-лицевой хирургии ОКБ, где его «подлатали».

«Согласно заключению экспертов, травмы истца можно квалифицировать как «легкий вред», причиненный здоровью человека. Раны в области лица зажили с образованием рубцов, которые с течением времени не исчезнут, поэтому повреждения являются неизгладимыми», - сообщает пресс-служба областного суда.

Закон гласит, что люди должны нести ответственность за своих питомцев, а потому хозяин аляскинского маламута – такая у собаки порода – теперь должен заплатить истцу 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 24 тысячи за судебные расходы. Решение вступило в законную силу.

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