Фирму депутата Рязанской облдумы Ачалова, возможно, оштрафуют

Александр Ачалов что-то недосмотрел в работе подчиненных. Фото со страницы в социальных сетях.

Фирму "С-Инвест", которая принадлежит депутату Рязанской облдумы Александру Ачалову, планируют оштрафовать за срыв сроков работ в Комсомольском парке Рязани.

Об этом на пресс-конференции 21 декабря заявил начальник управления благоустройства администрации Рязани Юрий Фурфурак, отвечая на вопрос Константина Смирнова из издания "Вид Сбоку".

Фурфурак на уточняющий вопрос пояснил, что в случае неуплаты пени фирму "С-Инвест" внесут в реестр недобросовестных поставщиков.