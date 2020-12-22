МХК "Рязань-ВДВ" проиграл в Россоши

Данил Глухих забил, но этого вместе с шайбой Родыгина, оказалось мало. Фото: Павел АВЕРИН

МХК "Рязань" опустился в табели о рангах Национальной молодежной хоккейной лиги на вторую позицию. Причина: поражение "десантников" в Россоши 21 декабря.

Подопечные тренерского дуэта Храмцов-Барсуков безвольно уступили первый период, пропустив три гола (Белов, Попов и Дорохов), и матч в целом, не сумев отыграться. И это несмотря на то, что Семен Родыгин и Данил Глухих сократили отставание до минимума - 2:3.

В начале третьего периода игрок "Россоши" Дмитрий Попов оформил дубль, тем самым поставив точку в этом противостоянии - 4:2.

А "горожане" в этот же день, наоборот, прервали в Красноярске череду поражений.

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