В Рязани по "горячим следам" задержали предполагаемого убийцу

Предполагаемого убийцу поймали по "горячим следам". Фото из архива "КП".

19 декабря текущего года на одной из рязанских улиц обнаружили тело 20-летнего парня. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Предполагаемого убийцу уже задержали - сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области. Им оказался ранее судимый мужчина 1976 год рождения.

Как предполагают следователи, около 2 часов 19 декабря возле магазина на улице Сельских Строителей между потерпевшим, 2000 года рождения, и подошедшим к нему мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес парню удар ножом в грудь. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Назначены необходимые экспертизы.