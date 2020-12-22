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Происшествия

В Рязани по "горячим следам" задержали предполагаемого убийцу

Им оказался ранее судимый рязанец, вдвое старший жертвы
Иван АНТОНОВ
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Предполагаемого убийцу поймали по "горячим следам". Фото из архива "КП".

Предполагаемого убийцу поймали по "горячим следам". Фото из архива "КП".

19 декабря текущего года на одной из рязанских улиц обнаружили тело 20-летнего парня. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Предполагаемого убийцу уже задержали - сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области. Им оказался ранее судимый мужчина 1976 год рождения.

Как предполагают следователи, около 2 часов 19 декабря возле магазина на улице Сельских Строителей между потерпевшим, 2000 года рождения, и подошедшим к нему мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес парню удар ножом в грудь. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Назначены необходимые экспертизы.

Криминал