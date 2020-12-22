ХК "Рязань" выиграл в Красноярске у "Сокола"

Шайба влетает в ворота красноярцев. Фото: пресс-служба ХК "Сокол".

ХК "Рязань" после восьми поражений кряду 21 декабря взял верх над красноярским "Соколом".

Счет открыли хозяева льда - Сергей Шестаков реализовал большинство. Во втором периоде уже Павел Лукин поступил так же - 1:1. А за 14 секунд до конца игровой трети капитан "горожан" Владимир Карпов закрепил успех.

В заключительном периоде "соколы" хотели устроить решительный штурм, сняли вратаря. Никита Куракин поставил победную точку, запустив шайбу в пустые ворота - 3:1.

Особо следует отметить не только защитника Лукина, забившего гол и отдавшего две результативные передачи, но и его коллегу по обороне Олега Сосунова. О преимуществе гостей говорит и статистика. Броски: 49-53 ; броски в створ: 27-33.

- Сегодня чувствовался единый коллектив: как на льду, так и в раздевалке. В первую очередь, я поздравляю ребят с этой победой. Они прервали затянувшуюся серию неудач, - сказал наставник "горожан" Сергей Решетников. - Особенно хочу поздравить болельщиков нашей команды, они соскучились по победам. Я ещё раз повторяю, что мы на правильном пути. Это была просто полоса неудач: мы уступили все восемь игр в одну шайбу. Я думаю, что эти неудачи нас больше сплотили, чем разъединили