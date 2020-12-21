Ушла из жизни известный врач-кардиолог Елена Коротченко.
В Рязани скончалась врач-кардиолог Областного кардиологического диспансера Елена Владимировна Коротченко, которая проработала в медучреждении 30 лет.
«В нашем коллективе большая потеря. Для нас врач-кардиолог 1-го кардиологического отделения Елена Владимировна Коротченко навсегда останется как способный человек, никогда не останавливающийся на достигнутом, стремящийся к постоянному совершенствованию в профессии», - говорится в некрологе коллег.
Все врачи и сотрудники диспансера скорбят и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной.
Напомним, в начале декабря скончался сердечно-сосудистый хирург кардиологического диспансера Александр Евгеньевич Качинский (читать подробнее).
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