В Рязани на перекрестке улиц Татарской и Пушкина засняли полностью обнаженную девушку

Кадр из ролика, выложенного в соцсети.

В понедельник, 21 декабря, в социальных сетях появился короткий видеоролик, на котором обнаженная девушка разгуливает по Рязани. На записи, сделанной из проезжающего мимо автомобиля, видно, как героиня сюжета проходит мимо супермаркета на углу улиц Татарской и Пушкина. Снег и лед, а также теплая одежда других пешеходов говорят о том, что видео снято именно в данное время года.

Пользователи социальных сетей предположили, что девушка поспорила на что-то и поэтому решилась на такой поступок.

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