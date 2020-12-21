Против подставного директора фирмы в Рязани возбудили уголовное дело

Против рязанца возбудили уголовное дело за незаконное создание юридического лица, сообщает пресс-служба тульской таможни.

Проверка установила, что 34-летний мужчина в марте 2019 года за деньги предоставил для регистрации ООО свой паспорт, но потом не принимал никакого участия в его деятельности.

«Исходя из практики работы таможни, целью фирм с «подставными директорами» является осуществление незаконных экономических операций», - говорится в сообщении.

Теперь рязанцу грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

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