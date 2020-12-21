На трассе в Скопинском районе произошла массовое ДТП – четверо пострадавших.

Днем 19 декабря в Скопинском районе 48-летний тамбовчанин за рулем автомобиля Audi-80, мчась по заснеженной трассе влетел в Chevrolet Lacetti, который от удара по инерции продолжил движение и врезался в «Ладу Гранта».

В результате массовой аварии травмы получили водители автомобилей «Лада» и Audi, а также двое пассажиров.

В настоящее время полиция продолжает устанавливать все обстоятельства случившегося.

На трассе в Скопинском районе произошла массовое ДТП.

Напомним, в этот же день в Рязанском районе 73-летняя рязанка за рулем автомобиля Volkswagen Polo влетела на скорости в Mitsubishi Lancer и устроила смертельное ДТП (читать подробнее).

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