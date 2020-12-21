Андрей Красов передал сараевским медикам средства индивидуальной защиты

Фото: РОО "Единая Россия".

22 декабря Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единой России» Андрей Красов передал Сараевской межрайонной больнице 800 масок и 1500 одноразовых перчаток.

Ранее парламентарий от Рязанской области обсудил с коллегой, депутатом областной Думы Владимиром Материкиным условия труда медиков в период пандемии и потребности больниц и социальных учреждений Сараевского района в средствах индивидуальной защиты.

«Государство обеспечивает врачей, медицинский персонал, социальных работников масками, печатками, антисептиками, но их все равно не хватает. В период очередной вспышки коронавирусной инфекции средства индивидуальной защиты расходуются в огромных количествах. Без поддержки не обойтись», – отметил Андрей Красов.

Наборы вручили заведующей акушерско-гинекологическим отделением Сараевской межрайонной больницы Татьяне Солововой.

«Такого количества масок и перчаток нам хватит на неделю. Пациентов много, поэтому важна любая помощь», – поблагодарила она депутата.

Напомним, ранее Андрей Красов передал комплект масок, перчаток и антисептиков в волонтерский центр РязГМУ и больницу №4 города Рязани, подарки волонтерам-медикам, перчатки и антисептики в школу-интернат имени Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Ф. Полетаева, маски и перчатки в Шацкую районную больницу.

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