Рязанский райцентр остался без воды из-за аварии на водопроводе

Фото издательство "Пресса".

В понедельник утром, 21 декабря, из-за прорыва водопровода без воды остались жители практически всех улиц райцентра Сараи.

Издательство «Пресса» приводит слова руководителя МКП «Пассажирсервис» Владимира Саморукова:

- На место аварии сразу выехали две ремонтные бригады. Выяснилось, что поломки существенные и для ликвидации последний аварии потребуется время. Думаю, к вечеру должны справиться, надеемся возобновить подачу воды.

Водоснабжение осталось лишь на трех улицах райцентра.