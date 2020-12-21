Губернатор Любимов отреагировал на сообщение о нехватке лекарств для коронавирусных больных

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил зампреду регионального правительства Роману Петряеву проверить обеспечение коронавирусных больных лекарствами, сообщает его пресс-служба. До 22 декабря чиновник должен все доложить главе региона.
Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Рязанской области необходимо быстрее работать по закупке лекарств для пациентов с коронавирусом. Такое заявление он сделал после пресс-конференции Владимира Путина, где рязанец пожаловался на нехватку лекарств (читать подробнее).
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