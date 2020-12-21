В ночь на вторник в Рязани возможно похолодание до 15 градусов мороза

Во вторник, 22 декабря, в Рязани ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, порывами до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью -11...-6°С, местами -15°С, днем -8...-3°С.

Кроме того, по данным регионального управления МЧС, радиационная, химическая и бактериологическая обстановки на территории Рязанской области в норме. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный, а экологическая обстановка – устойчивая

Так же в норме и гидрологическая обстановка - опасных явлений не прогнозируется.

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