Губернатор отреагировал на новости о тарифах Ново-Рязанской ТЭЦ.

В понедельник, 21 декабря, губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил зампредседателя регионального правительства Евгению Беленецкому проверить обоснованность действующих тарифов на тепловую энергию для потребителей ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ». Об этом рапортует пресс-служба правительства спустя четыре дня после скандала.

Беленецкому, в частности, поручено оперативно направить обращение в прокуратуру Рязанской области об обоснованности действующих тарифов.

«Срок исполнения поручения - 21 декабря 2020 год», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в распоряжение журналиста и блогера Андрея Караулова попал сюжет с участием городских властей, который планировали показать Путину. Он касался сложных взаимоотношений между горадминистрацией и Ново-Рязанской ТЭЦ, причем чиновники пытались возложить ответственность за грабительские тарифы на энергетиков. Караулов же сделал иной вывод, сравнив наценку транспортировщика тепла - МУП «РМПТС», с той, что существует в других городах (читать подробнее).