Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

COVID-19 выявлен в 29 рязанских школах

Об этом сообщат оперативная группа регионального правительства
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий

По состоянию на утро понедельника, 21 декабря, COVID-19 выявлен в 55 образовательных учреждениях региона. Об этом сообщила оперативная группа Правительства Рязанской области.

Речь идет о 17 детских садиках, 29 школах, четырех ссузах и пяти вузах. Во всех образовательных заведениях проводится комплекс необходимых мероприятий, направленный на прекращение распространения коронавирусной инфекции.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

COVID-19: Россия и Рязанская область синхронно обновили рекорды суточного прироста

В регионе выявлено 137 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (подробности).

Коронавирус в Рязани