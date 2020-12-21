COVID-19 выявлен в 29 рязанских школах

По состоянию на утро понедельника, 21 декабря, COVID-19 выявлен в 55 образовательных учреждениях региона. Об этом сообщила оперативная группа Правительства Рязанской области.

Речь идет о 17 детских садиках, 29 школах, четырех ссузах и пяти вузах. Во всех образовательных заведениях проводится комплекс необходимых мероприятий, направленный на прекращение распространения коронавирусной инфекции.

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