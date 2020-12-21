В Рязани нашли фирму-фантом по производству мяса

Россельхознадзор не нашел предприятие-переработчик мяса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям установил, что в адрес рязанской фирмы «Мясное подворье» с предприятий (ООО «Океанфиш, ООО «Бистфром»), расположенных на территории Подмосковья, с ноября по декабрь текущего года поступило около 50 тонн замороженной и охлажденной говядины.

Затем «Мясное подворье», по документам, изготовило из вышеуказанного сырья опять же замороженную говядину, в последующем отправленную в ООО «Алрус» (Московская область).

Сотрудники контролирующего органа выехали на место, где должна располагаться рязанская фирма, но там ее не обнаружили. «Мясное подворье» было исключено из системы «Цербер», а информация была направлена в правоохранительные органы.