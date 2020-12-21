За смерть мужчины рязанская ОКБ заплатит почти 700 тысяч рублей

В Рязанском областном суде рассмотрели жалобу гражданки к ОКБ о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что летом 2016 года в рязанскую ОКБ поступил мужчина с жалобами на боли в животе. После осмотра его госпитализировали в отделение общей хирургии. Несмотря на лечение, состояние больного ухудшалось, через несколько дней ему сделали операцию и отправили в реанимацию. Через некоторое время мужчина умер.

Дочь умершего обратилась в следственные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности медицинских работников. Но Следственный комитет не увидел ничего противоправного и отказал в возбуждении уголовного дела.

Дочери погибшего не осталось ничего, как обратиться в суд с гражданским иском о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба.

В суде представитель ответчика иск не признал, и объяснил, что якобы пациенту все сделали правильно. Ну и привел, в частности, выводы следователей.

Суд назначил судебно-медицинскую экспертизу, где все-таки были описаны недостатки оказания медицинской помощи умершему гражданину. А эти недостатки нельзя назвать «качественной медицинской помощью».

Суд пришел к выводу, что допущенные дефекты снизили эффективность лечебных мероприятий, а недостатки оказанной медицинской помощи воспрепятствовали «своевременной и правильной диагностике заболевания». Именно это создало условия для прогрессирования патологических процессов вплоть до наступления его смерти.

В итоге суд взыскал с Рязанской областной клинической больницы (ОКБ) 650 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, а также расходы на погребение в сумме 49 400 рублей.

Рязанский областной суд оставил жалобу медиков без удовлетворения.

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