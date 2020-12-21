Рязанец возмутился расценками на обслуживание вентиляционных каналов

Расценки высокие, но есть ли льготы? Фото: Мария ЛЕНЦ

В паблике "Рязань" 20 декабря появился анонимный пост о том, что " приходили ловкие ребята из конторы по очистке вентиляционных каналов" в квартиру его родителей. Отец 76-ти лет ухаживает за мамой - инвалидом I группы.

Далее автор пишет: "Когда папа сказал, что он отдал 5 тысяч рублей за то, что у него посмотрели дымоход, сразу стало понятно, что это за удальцы. Это еще он их в ванну не пустил, а так обошлось бы в 7 тысяч".

Мы проверили расценки в Рязани на подобного рода услуги. Осмотр одного вентиляционного канала стоит не менее 6 тысяч рублей. И дело тут не в "ловких ребятах", а системе лицензирования столь специфических работ. Фирм мало, а цены явно завышены: возможен картельный сговор.

Мы советуем автору поста и другим заинтересованным рязанцам обратиться в Федеральную антимонопольную службу и контролирующие органы.

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