Скончался водитель пожарной машины рязанского МЧС Николай Грибков.

Ушел из жизни водитель пожарного автомобиля отдельного поста №12-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Рязанской области Николай Викторович Грибков.

В системе ведомства он работал с июля 2015 года на должности водителя пожарного автомобиля.

«Он неоднократно участвовал в тушении крупных бытовых и природных пожаров.

Все, кто когда-либо соприкасался с ним по работе и в быту, скорбят и соболезнуют семье и родственникам. Память надолго останется в наших сердцах», - говорится в некрологе ГУ МЧС по Рязанской области.

Напомним, 9 декабря после тяжелой болезни на 65-м году жизни скончался руководитель пожарной безопасности Чучковского района Алексей Борисович Деревягин (читать подробнее).

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