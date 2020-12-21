Скончался водитель пожарной машины рязанского МЧС Николай Грибков.
Ушел из жизни водитель пожарного автомобиля отдельного поста №12-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Рязанской области Николай Викторович Грибков.
В системе ведомства он работал с июля 2015 года на должности водителя пожарного автомобиля.
«Он неоднократно участвовал в тушении крупных бытовых и природных пожаров.
Все, кто когда-либо соприкасался с ним по работе и в быту, скорбят и соболезнуют семье и родственникам. Память надолго останется в наших сердцах», - говорится в некрологе ГУ МЧС по Рязанской области.
Напомним, 9 декабря после тяжелой болезни на 65-м году жизни скончался руководитель пожарной безопасности Чучковского района Алексей Борисович Деревягин (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!