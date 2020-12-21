Ректор РГУ ответит за многочисленные нарушения в студенческих общежитиях

Прокуроры проверили информацию о ненадлежащем состоянии общежитий РГУ и выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Надзорный орган обнаружил, что в корпусах №№1 и 2 дома №25 по Касимовскому шоссе есть дефекты внутренней отделки помещений, а также нарушения плиточного и лакокрасочного покрытия стен, следы протечек на потолках, дефекты напольного покрытия в местах общего пользования.

Кроме того, в общагах нет контейнеров для сбора мусора, не проходит дератизация и дезинсекция - нарушена герметизация прохода коммуникаций в перекрытиях стояков водоснабжения, канализации в санузлах и так далее.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура Советского района внесла ректору РГУ имени Есенина Андрею Минаеву представление, а в отношении директора студенческого городка возбудила дело об административном правонарушении.

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