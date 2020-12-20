За сутки рязанцев с COVID-19 стало на 135 больше, а в лазаретах - 553 пациента

Коронавирусная волна не идет на спад. Фото из архива "КП".

К 20 декабря в регионе в общей сложности выявлено 16634 случая заражения коронавирусной инфекцией - это официальные данные опергруппы регионального правительства. В Рязани зарегистрировано 8852 случая. Больше всего среди районов числится в Рязанском – 666. В Скопине – 538, Касимове – 442.

За истекшие сутки зарегистрировано 135 случаев заражения коронавирусом. В медицинских стационарах региона - 553 пациента с COVID-19, в том числе 5 детей.

Состояние 74 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 411 пациентов – средней степени тяжести. В тяжелом состоянии – 68 рязанцев, из них 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Рязанский министр назвал заболевания, увеличивающие вероятность смерти при COVID-19.