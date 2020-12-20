Замглавы администрации Рязани расскажет журналистам о состоянии города

Бурмистров ответит на острые вопросы журналистов. Фото: сайт администрации Рязани.

Замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров 21 декабря ответит на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.

Среди предлагаемых вопросов есть один, который вышел на федеральный уровень: расторжение договора аренды с Ново-Рязанской ТЭЦ или подписание дополнительного соглашения, которое будет отвечать интересам города. Бурмистров расскажет также и о дальнейших планах в сфере теплоснабжения.

Еще один актуальный для каждого жителя областного города аспект - концессия Водоканала, аргументы от ее отказа городской администрацией. Конечно же, обсудят состояние городской дорожной сети, окончание энергосервисного контракта и подготовка к Новому году.

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