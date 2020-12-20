В Рязани ненадолго остановилась часть троллейбусов

Неприятно, когда встают намертво троллейбусы. Да еще и с новогодней символикой. Фото: сайт администрации Рязани.

В соцсетях Рязани 20 декабря началось волнение: остановились троллейбусы на Первомайском проспекте. Пресс-служба администрации города сообщила, что в 14.25 возникла неисправность контактной сети в районе остановки «Вокзальная» в направлении к площади Победы. Аварийная бригада оперативно приступила к ликвидации неполадок. Неисправность была устранена в 15.13, движение возобновилось.

Напомним, что 18 декабря начал курсировать транспорт с новогодней символикой. Мэрия сообщила, что преддверии Нового года праздничное оформление получат десять автобусов и десять троллейбусов МУП «УРТ», а также пять автобусов коммерческих перевозчиков. На их бортах разместят новогоднюю символику и изобразят Рязанского Почтальона.

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