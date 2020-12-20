На пешеходном переходе сбили пожилую женщину из Рязанской области

Неопытность и невнимательность: причины аварии в Спасск-Рязанском. Фото с сайта "Пресса".

В райцентре Спасск-Рязанский на нерегулируемом пешеходном переходе 18-летний водитель на ВАЗ-2115 сбил местную жительницу. Авария случилась около 9 утра 19 декабря - сообщает сайт издательства "Пресса".

При этом водитель рассказал сотрудникам ДПС, приехавшим на место, что ехал с разрешенной скоростью, но женщину, переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не заметил. Кстати, управляет авто он менее года.

А пострадавшую с травмой тазобедренного сустава, что в ее возрасте недопустимо, отправили для лечения в ОКБ.

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