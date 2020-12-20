В воскресенье, 20 декабря, в Рязани ожидается гололедица

Гололедица, не надо забывать, причина многих аварий. Фото из архива "КП"-Рязань".

В воскресенье, 20 декабря, на территории Рязанской области ожидается гололед, на дорогах - гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Накануне вечером вице-спикер Рязанской городской Думы Дмитрий Панкин написал в социальных сетях на своей странице: "Берегите себя - не выходите из дома. Сейчас еду в Заокское, мост через Оку - сплошной каток".

19 декабря замглавы мэрии Рязани Владимир Бурмистров встретился с руководителями участков Дирекции благоустройства города, ответственных за уборку областного центра. Чиновник, в частности, посмотрел из рабочего кабинета, как контролируется ночная работа машин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!