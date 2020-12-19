Владимир Бурмистров оценил работу по уборке снега в Рязани. Фото: администрация Рязани.

19 декабря замглавы мэрии Рязани Владимир Бурмистров встретился с руководителями участков Дирекции благоустройства города, ответственных за уборку областного центра. Чиновник, в частности, посмотрел из рабочего кабинета, как контролируется ночная работа машин. Все они, а также новая спецтехника, подключены к системе ГЛОНАСС.

Фото: администрация Рязани.

Именно в воскресный день шесть новых комбинированных машин на базе КамАЗ вышли на улицы города, чтобы сгрести и подмести снег с проезжих частей, а также для распределения сухого реагента со смачиванием. Все это добро приобрели на деньги бюджета Рязанской области.

Фото: администрация Рязани.

— Дежурные службы города должны работать четко и качественно, это должно идти от руководителя до водителя, а в предпраздничные и праздничные дни количество бригад должно быть увеличено, — подчеркнул Бурмистров.

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