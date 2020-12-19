Холоднее, чем 50 лет назад: в воскресенье в Рязани ожидается 15 градусов мороза. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В воскресенье, 20 декабря, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, но днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, южный, порывами до девяти метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью -12…-7°С, местами до -15°С, а днем -9…-4ºС.

Кстати, ровно 50 лет назад, 20 декабря 1970 года в Рязани и регионе была облачная погода с небольшим снегом. Местами был туман и слабый гололед.

«Ветер южный, слабый до умеренного. Температура ночью -7…-10, днем -5… -8 градусов», - сообщало тогда Рязанское гидрометбюро.

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