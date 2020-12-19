Под Рязанью произошло жуткое смертельное ДТП

Днем 19 декабря в Рязанском районе при въезде в село Алеканово произошло страшно ДТП. Об этом сообщат подписчики автомобильного паблика.

По предварительным данным, на заснеженной трассе лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Как отметил автор поста, в результате аварии погибли люди.

К настоящему времени официальной информации о ДТП не поступало., подробности уточняются.

Ранее на окраине Рязани легковушка вылетела с дороги попала под пешеходный мост (читать подробнее).

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