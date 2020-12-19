На окраине Рязани легковушка улетела под пешеходный мост. Фото: Роман Тяжлов | https://vk.com/voditelrzn62

Около полудня 19 декабря на Голенчинском шоссе легковой автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие. Судя по виде, выложенному в паблике «Подслушано у водителей в Рязани», машина вылетела с дороги и попала под пешеходный мост.

В комментариях любители посидеть за рулем утверждают, что вот именно в этом месте необходимо поставить очередной забор:

«Вот где надо ограждение ставить. А то все перекрестки огородили… там, где надо и не надо».

В настоящее время официальной информации о ДТП не поступало, подробности уточняются.

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