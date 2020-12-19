Повторение рекорда: в Рязанской области выявили еще 136 зараженных коронавирусом человек

В Рязанской области повторился рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом. Так, к утру 19 декабря в регионе выявили еще 136 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб правительства.

Напомним, двумя днями ранее в Рязанской области выявили тоже 136 человек, на следующий день – 134.

Таким образом, с начала пандемии на территории Рязанского региона коронавирусом заболели уже 16 499 человек.

Выздоровели за сутки 130 человек, всего – 15 045. Но самая печальная статистика о смертельных случаях. За минувшие сутки скончались три человека, а всего с начала пандемии непосредственно от коронавируса в Рязани умерли уже 126 человек.

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