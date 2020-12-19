Хубезов встретился с семьей рязанца, который пожаловался Путину на нехватку лекарств от коронавируса.

Экс-глава рязанской ОКБ, а ныне депутат Дмитрий Хубезов съездил в Скопин, чтобы пообщаться с Виктором Коршуновым. Этот тот самый человек, который осмелился через колл-центр задать вопросу президенту Владимиру Путину о нехватке в регионе лекарств от коронавируса (читать подробнее об эпопее с лекарствами).

«Виктор Николаевич [Коршунов] сейчас находится в Москве, поэтому с ним поговорили по телефону, с его женой Светланой - лично. Эта семья знает на своем опыте вопросы лечения от ковида. Папа Светланы сейчас находится в «красной зоне». Попал туда в тяжелом состоянии. Сейчас пожилой мужчина идет на поправку. Светлана, говорит, что очень благодарна врачам, их работу она называет чудом», - написал депутат.

Дмитрий Хубезов признался, что в здравоохранении остаются нерешенные вопросы.

По его словам, никаких лекарств в больницу ни Виктор, ни его жена не покупали. Депутат якобы убедился в этих словах лично, навестив отца Светланы в «красной зоне».

— Я поздравил его с наступающим Новым годом и пожелал здоровья, — заключил депутат от «ЕР» Хубезов.

Кроме того, бывший главный врач пояснил, что пациентам, проходящим лечение от коронавируса на дому, препараты развозят волонтеры, которые помогают таким образом медицинским работникам.

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