На рязанские маршруты вышли новогодние троллейбусы и автобусы

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

По областному центру начали курсировать автобусы и троллейбусы, украшенные новогодней символикой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Всего в преддверии Нового года праздничное оформление получат десять автобусов и десять троллейбусов МУП «УРТ», а также пять автобусов коммерческих перевозчиков. На их бортах разместят новогоднюю символику и изобразят Рязанского Почтальона – главного глашатого предстоящих праздников.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

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