О рязанце Герое Советского Союза вспоминали сегодня.

18 декабря, около полудня, на здании АО «РКБ «Глобус» открыли мемориальную доску Алексею Алексеевичу Ларионову в рамках празднования 75 – летия Победы в Великой Отечественной.

На улице Высоковольтной, возле дома №6, в котором располагается АО Рязанское конструкторское бюро «Глобус», собрались те, кто по работе был лично знаком с Алексеем Ларионовым.

В числе участников торжественного открытия мемориальной доски были правнучка и правнук Алексея Алексеевича – Дарья и Александр Аверичевы.

Также присутствовали представители Управления ФСБ России по Рязанской области и Николай Гоев, Генеральный директор АО «РКБ «Глобус».

Они рассказали собравшимся о том, что Алексей Алексеевич родился 12 марта 1922 года в деревне Вязовка Ульяновской области. После войны Алексей Ларионов окончил московские курсы усовершенствования офицеров, был направлен в Рязань, где встретился со своей будущей женой Клавдией. В Рязани и остался жить. Долгое время работал в системе госбезопасности, а выйдя в отставку, с 1962 года до 1968-го был начальником военизированной охраны на РКБ «Глобус».

С 1968-го до 1982 года Алексей Алексеевич работал заместителем начальника производства Рязанского областного объединения «Рембыттехника».

- В нашей семье, для всех нас это был великий, значимый человек, - сказал правнук Героя Александр Аверичев.

Умер Алексей Ларионов 1 декабря 2014 года. Похоронен он на аллее Героев Скорбященского кладбища в Рязани.

НАША СПРАВКА

Из наградного листа Алексея Алексеевича Ларионова:

«Тов. Ларионов, командуя ротой, преодолевая сопротивление противника, достиг реки Неман.

Под сильным артиллерийско-минометным огнем противника он одним из первых форсировал реку Неман и закрепился на западном берегу реки, прикрывая переправу остальных подразделений батальона.

Вскоре противник обнаружил роту Ларионова, сделал массированный артналет по роте и перешел в контратаку. Тов. Ларионов поднял роту и смелым решительным броском вперед через лавину огня противника вывел роту из-под обстрела, повел ее в атаку, завязав ожесточенный бой с превосходящими силами противника.

В этом неравном бою рота тов. Ларионова уничтожила более 30 солдат и офицеров. Оставшиеся, не выдержав натиска, в панике бежали. Контратака была отбита.

Тов. Ларионов своими силами и решительными действиями отбил контратаку противника, чем способствовал форсированию реки Неман.

Достоин присвоения звания Героя Советского Союза.

Командир 12 гвардейского стрелкового полка гвардии подполковник Н.П. Титов».