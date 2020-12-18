Рязанский министр назвал заболевания увеличивающие вероятность смерти при COVID-19

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий сообщил, что в регионе за время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 123 человека: 77 женщин и 46 мужчин.

Последними жертвами COVID-19, чьи фамилии записали в список 18 декабря, стали – 60-летний мужчина, 68-летняя и 81-летняя женщины.

Согласно проведенному анализу, в большинстве случаев умершие – это люди старшего возраста и имевшие сопутствующие заболевания. В 93 процентах диагностировалась гипертоническая болезнь, в 86 процентах – ожирение и избыточная масса тела, в 78 процентах – сахарный диабет, в двух процента – цирроз печени и у одного процента – лейкоз.

Министр также подчеркнул, что большинство скончавшихся пациентов поздно обратились за медицинской помощью.

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Оперативная группа опубликовала свежие данные (подробности).