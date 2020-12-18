Рязанские дорожники перешли в режим готовности из-за грядущей метели

19-20 декабря на дорогах Рязанской области возможны неблагоприятные погодные условия. Как сообщает Управление автомобильной дороги Москва – Волгоград, в выходные дни ожидаются снег, метель и температура воздуха -8 градусов.

«Дорожные предприятия предупреждены и переведены в режим готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы вывести на дороги 30 единиц техники», - говорится в сообщении.

Напомним, ровно 50 лет назад, 19 декабря 1970 года, в Рязанской области была точно такая же погода (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!